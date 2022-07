Detriti di alberi volano a centinaia di metri sopra Yosemite – quasi colpiscono l’aereo antincendio

Spread the love

firerescue1.com

SAN FRANCISCO — Secondo quanto riferito, l’attività degli incendi all’interno del Washburn , il fuoco che brucia nel Parco Nazionale di Yosemite è così intenso da sollevare detriti di alberi per centinaia di piedi in aria, causando almeno un quasi incidente per gli aerei antincendio.

Il traffico radiofonico da un aereo sopra l’incendio sabato ha documentato il raro fenomeno: “Ehi, voglio solo farti sapere, un ramo ci è passato sopra”, ha inviato via radio un pilota . Non voglio correre il rischio di rompere un finestrino di un aereo o di ferire un aereo per questo”.

Gli incendi boschivi sono in grado di creare il proprio clima, a volte indicato come tempesta di fuoco. Poiché il fuoco brucia caldo e intenso al livello del suolo, il calore aumenta rapidamente e crea un vuoto. L’aria riempie quel vuoto e la corrente ascensionale risultante è abbastanza potente da trasportare detriti.