Intervista al Dott. Filippo d’Alfonso – Farmacista, Presidente di AFD (Associazione dei Farmacisti Divulgatori) e specializzato in Comunicazione scientifica Biometica

Spread the love

a cura di VALENTINA TACCHI

Filippo oltre alla tua professione di farmacista ti sei appassionato da sempre nella divulgazione scientifica?

Dopo la Maturità classica ho pensato di intraprendere la professione di farmacista ed ho studiato all’Università La Sapienza di Roma. Mi sono sempre appassionato alla divulgazione scientifica e all’aggiornamento professionale. Nel 2000 sono entrato in un’Accademia presso il Nobile Collegio chimico farmaceutico che tratta la storia della farmacia e delle scienze farmaceutiche nel quale si facevano pubblicazioni annuali e dove sono stati inseriti alcuni miei articoli…

Questa esperienza è stata per te di ispirazione?

Sì! L’idea che mi è venuta nel 2016 con un progetto divulgativo che fosse rivolto a tutti gli operatori sanitari (farmacisti, biologi, medici e psicologici ed operatori del benessere), per condividere i contenuti professionali e scientifici all’interno di un portale. Oggi questo è possibile su www.farmacistidivulgatori.it

Dove si svolge la tua attività lavorativa?

Lavoro in una Farmacia a Colleferro che è stata istituita dal 1973 dal dottor Renato Brocchieri, nel corso principale di Via Filippo Turati, specializzata anche nella galenica.

E’ raro trovare farmacie galeniche, specializzate nella preparazione dei farmaci all’interno dei loro laboratori…

Adesso sono sempre più rare perché l’industria ha soppiantato il farmacista preparatore e solo alcuni storici farmacisti lo fanno ancora.

Chi viene a ricercare questa specialità delle preparazioni galeniche?

Sono quelli che hanno una fede incrollabile nei confronti del farmacista, nella preparazione professionale ed accademica del farmacista. Qualcuno chiede anche il composto del viagra…

Come è cambiato il ruolo del farmacista?

Un tempo c’era il farmacista preparatore e poi negli anni, sono emerse le dinamiche commerciali e del marketing di mercato.

Tu Filippo che tipo di farmacista sei? Sicuramente sei sempre informato e sai dare il Consiglio giusto, soprattutto, in questo periodo…

Sono un farmacista che comunica perché l’aspetto della Comunicazione Sanitaria è l’aspetto attuale più importante, un ponte tra il paziente ed il Servizio Sanitario Nazionale.

Quali caratteristiche dovrebbe avere un farmacista?

Essere aggiornato e propositivo, aperto a capire quali sono i bisogni del cliente. Inoltre, deve entrare in empatia e cercare di essere anche psicologo. Dopo tanti anni riesco a capire cosa mi chiederà il cliente dal linguaggio del corpo o se è agitato… se prende psicofarmaci o vuole un farmaco per l’impotenza. Riconosco anche chi mi chiede la pillola anticoncezionale…

Riesci a capirlo perché sono clienti molto giovani?

Sì. Le donne giovani acquistano principalmente la pillola o psicofarmaci.

E’ un dato da approfondire…Qual è la medicina in genere, invece, più richiesta?

Quelle per aumentare le performance sessuali. Il viagra è stato sintetizzato nel 1998 e negli ultimi 10 anni ha registrato una escalation incredibile. Lo stress è aumentato ed allora molti si fanno aiutare, soprattutto, dopo i 50 anni.

La tua caratteristica è la Comunicazione e la rapidità mentale che ti permette di creare collaborazioni e sviluppare progetti sempre importanti. Festeggi anche ora 1 anno dalla tua seconda laurea?

E’ vero il 15 Giugno 2021 mi sono laureato in Comunicazione scientifica Biometica, laurea magistrale.

Una laurea che è importante per il progetto che hai abbracciato con l’Associazione e dimostra veramente anche il tuo grande impegno per farla crescere?

E’ importante coordinare un’Associazione che parli di divulgazione scientifica e di aggiornamento professionale, approfondendo alcuni argomenti con la preparazione adeguata. Anche per il mio lavoro è importante, in quanto si imparano le tecniche di Comunicazione per affrontare alcune dinamiche del “Consiglio”.

Sicuramente è una laurea che anticipa “la Farmacia del futuro” che hai trattato anche in alcuni articoli su Il Faro? La tua “vision” è sempre innovativa…

La farmacia adesso sta diventando sempre più un punto di riferimento, ove si possono fare anche particolari analisi, quelle del profilo lipidico e del PSA per diagnosticare l’insofferenza prostatica nell’uomo a parte le auto analisi del sangue. Poi si tengono collaborazioni con altri professionisti, come i biologi nutrizionisti, per la prevenzione a patologie degenerative. Alcune farmacie hanno la presenza di un infermiere, per un conforto pratico, magari per un intramuscolo. Il cliente poi è sempre più esigente con il dott. Google..

E’ importante il vostro ruolo allora per trasmettere anche ciò che è vero dalle fake news che si leggono su internet?

La laurea che ho preso mi ha insegnato a far capire ai clienti come le notizie fuorvianti, amplificate attraverso i social, possano diventare pericolose.

Sei il Presidente dal 2016 dell’Associazione Farmacisti Divulgatori. Come è nata?

AFD è nata nei locali dell’Ordine dei Farmacisti di Roma. Mi hanno seguito altri colleghi come Antonietta Spagna che è anche la segretaria e Mariano Marotta come Vice Presidente ed altri professionisti che hanno Associazioni di carattere culturale. Abbiamo poi Mario Tozzi come membro onorario tra i divulgatori scientifici. AFD ha poi il Patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti di Roma.

Perché un operatore sanitario dovrebbe entrare in AFD?

Si entra a far parte di un gruppo dove pubblicare i propri articoli e leggere quelli scritti da professionisti di alto livello culturale. Si è sempre aggiornati e ti dà poi visibilità, può aprirti anche ad Eventi di categoria presso Accademie importanti come l’AEREC. Abbiamo una Chat di WhatsApp per la condivisione delle cronache sanitarie. Ho preso accordi con l’Ufficio stampa della FNOMCeO (coordina gli Ordini dei medici di tutta Italia) per avere notizie in tempo reale.

E’ stato importante anche in questo periodo di Pandemia, ricevere notizie medico scientifiche ancor prima che vengano diffuse dai media…

La cosa che ci ha unito e che hai potuto verificare anche tu, è la rete che abbiamo intessuto tra i medici, i farmacisti ed in modo rapido siamo aggiornati su tutto, ancor prima dei Tg.

In questa “Rete di Comunicazione” si è creata una bella sinergia tra AFD ed Il Faro, per contribuire a diffondere gli articoli e la cultura scientifica. Sei diventato anche il nostro coordinatore scientifico…

E’ molto importante per AFD la collaborazione con Il Faro, iniziata 3 anni fa. Stanno crescendo le iniziative ed è per questo che ho deciso di darti un riconoscimento, nominandoti Presidente Cultura ed Eventi di AFD. Ho molta stima per la tua mente vivace, l’inesauribile energia e la tua moderna professionalità come giornalista ed editrice. Possiamo veramente diffondere la cultura scientifica anche con diversi nostri progetti, rafforzare il senso del gruppo di AFD tramite la Sinergia con altri professionisti del Circuito anche presso il tuo nuovo Salotto culturale dell’Eur.