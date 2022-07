Video Garbagnate, incendio all’ex Texmantova: sul posto 12 squadre di vigili del fuoco 

Spread the love

msn.com/it – urly.it/3pdk9

Garbagnate Milanese (Milano), 13 luglio 2022 – Maxi incendio in una fabbrica dismessa la scorsa notte a Garbagnate Milanese. L’allarme è scattato intorno alle 2. Sono stati i residenti a chiamare la centrale operativa del 112 per segnalare che all’interno dell’ex stabilimento della Texmantova di viale Forlanini, ditta tessile chiusa da anni, c’erano fiamme altissime e colonne di fumo nero.

Qualcuno ha raccontato anche di aver sentito esplosioni. Sul posto sono state inviate 12 squadre dei vigili del fuoco, impegnate fino a questa mattina per spegnere le fiamme e anche gli ultimi focolai all’interno dell’edificio. Per precauzione sono stati evacuati i residenti di alcune villette ma non si registrano feriti.

