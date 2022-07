Virginia – Bambino di sei anni con autismo e sindrome di Down scomparso: ritrovato morto nel laghetto vicino casa

Spread the love

Un bambino disabile di sei anni, scomparso nel nulla per alcune ore, è stato trovato annegato in un laghetto, non lontano dalla sua casa.

La tragedia del bambino disabile annegato

Landon Raber, chiamato affettuosamente Waldy da mamma Cynthia e da papà Jason, era affetto dalla sindrome di Down e da autismo non verbale. Residente in Virginia, il piccolo era sparito nel nulla domenica scorsa e i genitori avevano allertato la polizia, che si era messa subito sulle sue tracce. Diversi enti, istituzioni e fondazioni benefiche, nel corso di quelle drammatiche ore, avevano ripetutamente pubblicato gli appelli lanciati dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Buckingham: «Aiutateci a trovare questo bambino di sei anni, con autismo non verbale. L’ultima volta che è stato visto indossava pantaloni grigi e una maglietta verde e blu».

Le ricerche si sono concluse meno di 24 ore dopo, nel modo più tragico: Landon è stato trovato alle 5.30 di lunedì mattina, annegato in un laghetto non distante da casa.