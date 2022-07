Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si prova il salvataggio in mare per farsi trovare pronti in caso di necessità.

Nella clip l’addestramento di recupero vincolato al largo delle acque di Genova con la discesa del sommozzatore, il recupero della persona infortunata e la risalita con il cavo d’acciaio (verricello) sul mezzo ad ala rotante

VIDEO