Video – Vasto incendio boschivo che sta interessando anche alcune infrastrutture

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Pistoia sono al lavoro da stamattina in località Candeglia nel comune di Pistoia, per un vasto incendio boschivo che sta interessando anche alcune infrastrutture. Impegnati 13 uomini con 5 automezzi più squadre dell’antincendio boschivo della Regione Toscana che ha inviato sul posto anche il Direttore delle Operazioni e un elicottero della flotta regionale. Incendio sotto controllo, in corso le operazioni di minuto spegnimento.

VIDEO