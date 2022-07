Bimbo gioca con l’accendisigari e appicca un incendio: mamma morta tra le fiamme

Spread the love

notizie.it – urly.it/3pfmn

Una donna britannica è morta in un incendio in casa appiccato accidentalmente da suo figlio, che stava giocando con un accendisigari.

Chloe Doggett, 28 anni, si trovava nella sua casa in Galles quando è avvenuto il dramma. I Vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a tirarla fuori dalla proprietà mentre le fiamme stavano ancora divampando, ma nonostante i tentativi di salvarla, la ragazza è stata dichiarata morta al Morriston Hospital tre giorni dopo.

Tutti gli adulti in casa erano fumatori ed è stato spiegato che numerosi accendini e posacenere sono stati trovati in varie parti della casa.

Secondo la Corte in casa non erano presenti allarmi antincendio o altre apparecchiature di sicurezza. Al momento della prima chiamata ai Vigili del fuoco, Chloe Doggett e e suo figlio erano in camera da letto all’ultimo piano, e donna era videochiamata con la sua migliore amica.

I Vigili del fuoco non sono riusciti a salire le scale a causa del fumo. Nel frattempo Chloe avrebbe provato diversi tentativi per rompere la finestra della camera, ma non hanno avuto successo.