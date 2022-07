Bambino di 11 anni accoltellato nel sonno. In punto di morte rivela: «È stata mamma»

Spread the love

https://www.ilmessaggero.it/mondo/bambino_ucciso_madre_sonno_cosa_e_successo-6816759.html?refresh_ce

Tragedia nella città di Hobbs, nel New Mexico (negli Stati Uniti). Bruce Johnson Jr., un bambino di 11 anni, è morto una settimana fa in ospedale, dopo essere stato accoltellato dalla madre mentre lui dormiva nel suo letto. A rivelare l’autrice dell’omicidio è stato proprio lui, in punto di morte. Madre e figlio non si vedevano da diverse settimane: la donna stava divorziando dal marito ed era stato proprio il papà a portarlo da lei dall’Oklahoma al New Mexico. La donna ha poi rivolto il coltello verso se stessa provando a suicidarsi. Il padre è stato svegliato dalle urla del figlio e ha chiamato il 911 dopo aver visto che l’ex moglie era in un’altra stanza, anche lei gravemente ferita.