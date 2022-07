Incendio in un’abitazione: un vigile del fuoco cade dal tetto e resta ferito, interviene l’elisoccorso. Il sindaco: ”Vicinanza ai pompieri: speriamo non sia nulla di grave”

Spread the love

PIINZOLO. E’ caduto da una delle sporgenze dell’abitazione mentre stava partecipando alle operazioni di spegnimento delle fiamme il vigile del fuoco rimasto ferito sopra Pinzolo. Sul posto è stato mandato l’elicottero che è decollato da Trento in direzione della località Calchera non lontano dalla strada che da Pinzolo sale a Prà Rodont e nella zona del Tulot. Proprio in queste ore un incendio coinvolge un’abitazione.

Il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini, si è portato sul posto per seguire le attività e per manifestare vicinanza ai pompieri. “Non è ancora esattamente chiaro quanto successo – dice il primo cittadino – ma un volontario è purtroppo rimasto ferito. E’ sempre stato cosciente e dopo la prima assistenza, il vigile del fuoco è stato trasportato in elicottero all’ospedale per agevolare i soccorsi