Video – Missione CANADAIR in Portogallo iniziate operazioni di rientro per i due velivoli italiani

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Iniziato il rientro dei due velivoli canadair del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impegnati in questi giorni in Portogallo in contrasto agli incendi boschivi. L’operazione, disposta dal Dipartimento di Protezione Civile, è stata attuata nell’ambito del progetto europeo “RescUE-IT”.

I due velivoli prima di rientrare in serata all’aeroporto di Roma Ciampino, effettueranno nel pomeriggio uno scalo tecnico presso l’aeroporto di Alghero (SS).

VIDEO