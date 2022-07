Entriamo nel colore …  avviciniamoci

Spread the love

NUNZIA FASANO

La premessa da cui vorrei partire è di come agli effetti fisiologici della percezione dei colori corrispondano effetti psicologici, ossia vedendo un colore oltre alla gamma di vibrazioni elettromagnetiche sono insite reazioni evocative sensoriali e affettive universali. Le stesse ci aiutano a comprendere come i colori ci accompagnano nelle nostre esperienze con la tonalità affettiva che imprimiamo nella nostra memoria corporea. Tutti i colori sono immagine del nostro essere umano.

Anticamente questa connessione era stata colta, basta pensare ad Ippocrate e alla sua tipologia associata ai quattro colori, nero, bianco, rosso, giallo. Nell’ ottocento Goethe pubblica la teoria dei colori dedicando significanza a questa relazione sviluppate poi da Steiner nell’ Antroposofia e studiata anche da me, amante del mondo dei colori. Il linguaggio stesso ci parla del colore o meglio ci aiuta a spiegare il sentire, essere rossi di rabbia o gialli di gelosia, ci avvicina alla poesia alle forme artistiche che hanno un linguaggio più diretto come le emozioni inconscie. La luce si diffonde attraverso onde di diversa lunghezza a cui sembra corrispondere un colore. L’occhio umano può percepire parti di onde luminose che ci circondano e che si sintetizzano in sette colori rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto anche se pare che come ci potremmo evolvere come esseri umani svegliandoci, le nuove generazioni potrebbero ampliare lo spettro dei colori percepiti nell’ultravioletto. Questa lunga premessa ci fa capire come il nostro porci in un avvicinarci sensibile ci permette di incontrare il colore con quella qualità che ci porterà a goderne della vista, nella cura che ci sorprenderà.

