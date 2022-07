Partenza di due sezioni operative AIB dal Friuli per la Basilicata

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Su disposizione del CON, il Centro Operativo Nazionale, dei Vigili del fuoco due sezioni operative MO/AIB (Modulo Antincendio Boschivo) della Colonna Mobile Regionale sono partite questa mattina dal Friuli tra le cinque e le sette per recarsi in Basilicata. Le sezioni operative, ognuna composta da 9 Vigili del fuoco e mezzi idonei all’antincendio boschivo, sono state inviate dai comandi di Pordenone e Udine. I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono destinati in supporto ai colleghi di Matera, quelli di Udine sono destinati a Potenza.