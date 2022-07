Sbandata in curva a Trezzolano, muore il terzo motociclista in dieci giorni￼￼

Spread the love

LARENA.IT

Otto lutti dall’inizio dell’anno, tre negli ultimi dieci giorni. Otto motociclisti vittime di incidenti, ieri l’ennesimo, a Trezzolano lungo la Provinciale 35 che porta in Lessinia. Una sbandata in curva e la Bmw R 1.250 condotta da un uomo di 36 anni residente a Frosinone è partita, il centauro non è riuscito a tenerla in strada e la caduta è stata inevitabile.

Fatale. Laziale, l’uomo di cui fino a tarda sera la polizia locale non ha reso note le generalità vista la necessità di rintracciare i familiari, lavorava in Lombardia e ieri era arrivato a Verona per fare un giro in moto con alcuni amici che vivono in provincia.