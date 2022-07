Caserta, auto in marcia prende improvvisamente fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Verso le 07:30 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta a Capua, in via Brezza, per un’autovettura andata a fuoco mentre circolava normalmente. Al loro arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato l’auto ferma in mezzo alla carreggiata, completamente avvolta dalle fiamme. Dall’incendio di è generata una colonna di fumo denso e scuro che ha creato allarme e non pochi disagi alla circolazione. I Vigili del fuoco hanno rapidamente spento il rogo e hanno poi messo in sicurezza il mezzo per il suo successivo recupero