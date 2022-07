Roma, i Vigili del fuoco ritrovano le due donne disperse da ieri durante un’escursione

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono state ritrovate questa mattina le due donne disperse da ieri durante un’escursione nei boschi presso San Polo dei Cavalieri sulla SP11d Via Monte Gennaro. Le ricerche erano iniziate ieri pomeriggio quando delle due donne si erano perse le tracce. A salvare le due donne è stato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, inviato sul luogo delle ricerche in supporto alle squadre di terra. Le due sono state poi affidate alle cure del 118 per gli accertamenti del caso