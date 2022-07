Carate, brucia il tetto di una casa: sul posto i Vigili del Fuoco

Spread the love

CARATE – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Monza questa mattina poco dopo le 10.30 per l’incendio del tetto di una casa in via Riverio a Carate Brianza.

Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Desio, l’autobotte del distaccamento di Carate Brianza, modulo di supporto dal distaccamento di Seregno e l’autoscala della sede centrale di Monza.