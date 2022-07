Incidente stradale – ha perso la vita una motociclista – incendio in un terreno

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Gazzaniga intervengono per un incidente stradale ad Albino in via Provinciale tra una autovettura e una motocicletta. Un vittima, la motociclista. I vvf hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

I Vigili del fuoco volontari di Treviglio intervengono per un incendio sterpaglie a Inzago in via Adige intorno alle 10:00. A bruciare circa 4000mt di terreno. I vvf spente le fiamme hanno bonificato l’intera area compromessa.