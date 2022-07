Perugia, vasto incendio di vegetazione a Bastia Umbra

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un vasto incendio di vegetazione è scoppiato ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 a Bastia Umbra, in zona Campiglione. Per avere ragione delle fiamme i Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con 24 unità e 11 mezzi. Sul posto si sono recati anche il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per guidare i lanci dell’elicottero AIB regionale e il funzionario del comando, per il coordinamento delle operazioni di spegnimento sul terreno. Il fuoco ha minacciato anche alcune case del Borgo 1 Maggio.