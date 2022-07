Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

intervento di soccorso tecnico urgente alle ore 18:00 circa in Rovellasca via XX Settembre per scontro auto moto con ribaltamento autovettura.

In posto squadre VVF da Cantù e Saronno congiuntamente a 118 e Polizia locale. Si segnalano due feriti