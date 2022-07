Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Treviglio intervengono per un soccorso a persona a Treviglio in via Piave intorno alle 10:00. Un bambino appena nato chiuso dentro un autovettura. I VVF hanno immediatamente aperto lo sportello per liberare il bambino e affidarlo alla madre. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa.