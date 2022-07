Il gasdotto Nord Stream ha ripreso a funzionare, poco

Spread the love

Dopo alcuni giorni in cui le autorità europee avevano temuto un taglio definitivo delle forniture, giovedì il gasdotto Nord Stream, che porta il gas naturale dalla Russia alla Germania e da lì all’Europa, ha ripreso a funzionare a seguito della fine di una manutenzione programmata. Lo ha confermato l’agenzia energetica tedesca, aggiungendo però che il flusso di gas rimane eccezionalmente basso: circa il 30 per cento della capienza abituale.

Nord Stream aveva interrotto le forniture l’11 luglio per lavori di manutenzione programmata. Il flusso di gas russo verso l’Europa, tuttavia, era in diminuzione da settimane, e le autorità europee avevano temuto che la Russia avrebbe approfittato della scusa della manutenzione per interromperle del tutto. C’erano vari segnali che lo lasciavano supporre, e mercoledì la Commissione Europea aveva presentato un piano per razionare il gas nel corso dei prossimi mesi, proprio in previsione di tagli alle forniture.