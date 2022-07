Incendio in un appartamento a San Casciano, due persone intossicate e ustionate

Spread the love

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti per un incendio in appartamento nel comune di San Casciano in Val di Pesa in Via dei Pini che si è sviluppato al primo piano dell’edificio terra tetto. Sul posto l’autoscala e un’autobotte ed una squadra con l’auto pompa serbatoio (APS). L’incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di minuto spegnimento. Sono rimaste coinvolte due persone, un uomo e una donna, rimaste intossicate e ustionati, soccorsi dal personale sanitario del 118.