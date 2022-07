Le accuse in Commissione a Trump per l’assalto al Congresso

Spread the love

ANSA.it – Nonostante le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric, l’ex presidente è stato inamovibile, incollato davanti alla tv a guardare l’assalto tramesso da Fox.

a commissione di inchiesta sull’assalto al Congresso ricostruisce i 187 minuti dell’insurrezione, da quando Trump lasciò il palco dopo aver invitato i suoi sostenitori a marciare su Capitol Hill a quando ha postato il video su Twitter chiedendo ai suoi fan di andare a casa. “Ha aperto la strada alla violenza e alla corruzione” con i suoi tentativi di ribaltare l’esito del voto e per questo deve “essere ritenuto responsabile”, afferma il presidente della commissione speciale, il democratico Bennie Thompson.

Tramite video e testimonianze dal vivo e non, la commissione ripercorre – minuto per minuto – quelle poco più di tre ore di panico. Ore di tensione alla Casa Bianca con quasi tutti i consiglieri del presidente che hanno cercato invano di convincerlo a intervenire e fermare la protesta. Trump non ha sentito nessuno e anzi, poco prima che la violenza esplodesse con forza, ha twittato contro l’ex vicepresidente Mike Pence definendolo un ‘codardo’ per voler certificare il voto. In quelle ore in Congresso, Pence è stato immediatamente allontano dal Secret Service: gli agenti – riferisce la commissione – erano così preoccupati che potesse accadere il peggio che hanno telefonato alle loro famiglie per salutarle.