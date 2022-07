BOISE, Idaho -Schianto di elicottero antincendio – morti i due piloti

Spread the love

firerescue1.com

BOISE, Idaho — Entrambi i piloti di un elicottero antincendio che si è schiantato in Idaho sono morti. Thomas Hayes, 41 anni, di Post Falls, Idaho, e Jared Bird, 36 anni, di Anchorage, in Alaska, sono morti per le ferite riportate quando il loro “Chinook” della serie CH-47D si è schiantato nel Fiume verso le 15:30 giovedì.

I piloti erano dipendenti della ROTAK Helicopter Services con sede ad Anchorage, che era a supporto degli incendi scoppiati in Idaho