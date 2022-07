Rinvenuto dai sommozzatori in corpo della donna scomparsa

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

22/07/22 ore 23:00 Porto Ceresio (Va), lago Ceresio. Nella serata di ieri è stato lanciato l’allarme per una donna scomparsa. Il figlio non vedendo rincasare ha allertato i soccorsi. Sulla spiaggia di porto Ceresio sono stati rinvenuti gli effetti personali. Immediatamente sono intervenuti gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico con un battello pneumatico ed è stata allestita l’U.C.L. (Unità di Coordinamento Locale) per dirigere le operazioni di ricerca, congiuntamente sono stati allertati i sommozzatori del nucleo di Milano. Dopo circa un’ora il corpo della donna è stato rinvenuto dai sommozzatori, a poche decine di metri dalla riva a circa dieci metri di profondità. Non si esclude che durante un bagno abbia accusato un malore, la donna di sovente frequentava il punto di balneazione. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.