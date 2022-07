Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Salvati dai Vigili del fuoco sei boy-scout, disorientati e infreddoliti dopo una notte passata a 1.300 mt di altitudine in una zona impervia della Val Codera: gli aerosoccorritori, a bordo dell’elicottero Drago 82, li hanno individuati e trasportati in un rifugio a valle. In mattinata l’intervento nella provincia di Sondrio.

