Crisi di governo, stop alla riforma fiscale. Rinviato il taglio delle tasse

Tanta fatica per nulla. L’addio al governo Draghi manda in fumo anche la complicata sintesi che la maggioranza aveva trovato per riformare il sistema fiscale italiano. Il disegno di legge di delega aveva ottenuto l’ok del parlamento e conteneva alcune importanti novità (riduzione delle aliquote Irpef a partire dai redditi medio-bassi, conferma delle cedolari, introduzione del cashback fiscale, nuovo catasto, addio all’Irap e razionalizzazione dell’Iva) che ora finiscono su un binario morto. L’impianto complessivo resta infatti sulla carta senza i decreti attuativi. Il Governo è infatti delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Un contenitore che andava riempito e che invece resterà vuoto. Lo stop alla riforma del catasto, in particolare, blocca un cambiamento atteso da decine di anni.