Vigili del fuoco di Rovereto in lutto: è morto Alessandro Vicentini

E’lutto per i vigili del fuoco di Rovereto per la morte di Alessandro Vicentini, pompiere volontario di 54 anni deceduto per un malore la mattina di sabato 23 luglio a Riva del Garda.

Vicentini, che aveva prestato servizio per 34 anni nel corpo di Rovereto, dopo il turno di notte si era recato a Riva del Garda per la sua grande passione: il kitesurf. Lo hanno trovato accasciato sulla tavola nella zona dell’hotel Pierre. A nulla sono serviti i soccorsi: Vicentini trasferito al Santa Chiara è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’uomo, che viveva a Pomarolo, lascia una figlia e la compagna. Un amore di famiglia quello dei Vicentini per i vigili del fuoco: il papà di Alessandro era stato volontario, il fratello è vigili del fuoco permanente.

“Una perdita che lascia un vuoto enorme” ci ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Rovereto Marco Simonetti: “Alessandro era una persona molto solare e sempre disponibile”.