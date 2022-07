Palermo, recuperata imbarcazione affondata

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, la squadra navale e le unità del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per un’imbarcazione affondata nel porto di Sferracavallo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le persone a bordo dell’imbarcazione sono state messe in salvo da altri diportisti. Il natante è stata fatto riaffiorare tramite i palloni di sollevamento e poi trainato a riva e messo in sicurezza. Per fortuna non si ci sono stati feriti.