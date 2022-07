Caldo e incendi, la rabbia dei Vigili del Fuoco: “Ci mancano 4500 uomini”

Spread the love

Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Confsal Vvf proclamano lo stato di agitazione nazionale. Manca personale nei settori operativi e tecnici”

‘Italia brucia e scatta lo stato di agitazione nazionale dei Vigili del Fuoco proclamato da Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Confsal Vvf: servono 4500 nuove assunzioni.

In una lettera inviata alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e ai vertici del Dipartimento, i rappresentanti nazionali delle tre sigle sindacali, Mauro Giulianella (Fp Cgil Vvf), Massimo Vespia (Fns Cisl) e Franco Giancarlo (Confsal Vvf), scrivono: “Abbiamo più volte manifestato l’esigenza, oramai improcrastinabile, di ottenere stanziamenti specifici indirizzati ad incrementare gli organici del corpo, in atavica carenza sia nel settore operativo, sia in quello del ruolo tecnico professionale”.