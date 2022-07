Convivere e combattere il virus che è ancora tra di noi

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

Distratti dalle notizie della cruenta guerra di conquista che la Russia sta perpetrando ai danni dell’Ucraina, stiamo diminuendo l’attenzione verso il fenomeno mondiale del virus. Tuttora in Italia, che pur sta allentando le misure di contenimento della pandemia, rimane pressoché costante la media dei decessi giornalieri.

Per questo mercoledì 4 maggio il Ministero della Salute, nonostante la cessazione dello stato di emergenza e il minore obbligo dei green pass, ha reintrodotto fino a giugno 2022 l’uso obbligatorio mascherine nei luoghi di lavoro, insieme alle altre misure di contrasto e contenimento del contagio del virus contenute nel decreto di aprile 2021.

Riguardo ai vaccini contro il CoViD -19, come noto dai dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, tuttora i non vaccinati sono contagiati più frequentemente dei vaccinati, si ammalano di più, finiscono in terapia intensiva e, purtroppo, muoiono anche più spesso.

Oltre alla prevenzione, ai vaccini, alle terapie, si aggiunge alla lotta contro il virus un nuovo strumento di diagnosi approvato ad aprile dall’americana FDA (Food and Drug Administration). La testata giornalistica RIFday ha infatti pubblicato che InspectIR CoViD-19, questo è il nome del test diagnostico, è in grado di individuare il CoViD attraverso il respiro, con un meccanismo simile a quello dell’etilometro, il famoso “test del palloncino” usato per rilevare il consumo di alcol negli automobilisti. Il risultato si ha in appena tre minuti con sensibilità del 91% (test con risultato corretto) e valore predittivo negativo superiore al 99% (test con esito negativo e reale assenza di CoViD). Un ulteriore aiuto per vivere convivendo con il virus!