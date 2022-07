Finisce con l’auto cappottata vicino al torrente, la trovano morta dopo 14 ore

Spread the love

leggo.it – .https://www.leggo.it/italia/cronache/incidente_nella_notte_ragazza_trovata_morta_solo_pomeriggio_san_giovanni-6835854.html?refresh_ce

Un incidente in auto nel cuore della notte. Alla guida una donna, che è finita con la macchina ribaltata in un campo, vicino al torrente Tavollo, in una località che separa la Romagna dalle Marche. L’auto, coperta da una fitta vegetazione è rimasta nascosta alla vista dei passanti per 14 lunghe ore. L’allarme, infatti, è stato dato da un passante, proprietario di un terreno, che nel pomeriggio di ieri stava transitando in zona e si è accorto della Fiat Punto rovesciata. Avvicinatosi al mezzo ha visto la donna che non dava alcun segno di vita