stgudiocataldi – https://www.studiocataldi.it/articoli/44853-danni-all-auto-vanno-pagati-anche-se-ha-valore-zero.asp

La Cassazione con l’ordinanza n. 22254/2022 (sotto allegata) precisa che se le opere di abbellimento dell’auto non sono eseguite a regola d’arte il risarcimento è dovuto, anche se l’auto è stata immatricolata 23 anni prima e il suo valore è pari a zero. Vediamo perché gli Ermellini sono giunti a questa conclusione.

La vicenda processuale

La proprietaria di un’auto commissiona è una s.n.c interventi di abbellimento della sua autovettura, che la società però non esegue a regola d’arte, causando difetti rilevanti proprio in occasione di un raduno per vetture a cui partecipa il committente. Per queste ragioni la committente agisce in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte avversa. La società si costituisce ed eccepisce l’infondatezza della domanda. Il giudizio risarcitorio viene riunito alla causa di opposizione al decreto ingiuntivoottenuto dalla società per il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti. Il tribunale accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo, respinge la domanda di pagamento del corrispettivo dell’intervento e condanna la società a risarcire alla proprietaria dell’auto € 3.958,20, a pagare € 1.100,00, come da nota di credito e a pagare le spese di causa. La società appella la sentenza, ma la Corte distrettuale conferma la decisione di primo grado perché l’appellante non ha dato prova di aver eseguito in maniera corretta l’intervento. In assenza del titolo al pagamento del corrispettivo la Corte ritiene che alla resistente spetti un risarcimento del danno pari al costo per la eliminazione dei difetti causati dall’esecuzione imperfetta dell’intervento.