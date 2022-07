Spread the love

CORPO NAZIONAE VIGILI DEL FUOCO

Prosegue dalla notte l’intervento dei vigili del fuoco in provincia di Brescia, tra Niardo e Braone, dopo l’esondazione dei torrenti Re e Cobello. È in atto nel comune di Ceto l’evacuazione con due elicotteri di 105 persone, tra adulti e ragazzi, rimasti isolati nel campo estivo Tres poichè le strade di collegamento sono parzialmente interrotte a causa di alcune frane causate dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona.

Attualmente sono sette le squadre di vigili del fuoco al lavoro con esperti TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e gli escavatori del nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) che stanno operando in sinergia con la protezione civile provinciale.

Nella clip il sorvolo dell’elicottero del Corpo nazionale sulle aree colpite dall’esondazione.