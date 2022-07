Tragedia alla stazione Termini: investita da un treno, morta una donna

Spread the love

https://www.romatoday.it/cronaca/morto-stazione-termini-oggi-28-luglio-2022.html

Tragedia alla stazione Termini dove una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:15 di giovedì 28 luglio al binario 13 dove la vittima, una ragazza da quanto si apprende, è caduta sotto la motrice di un convoglio in transito. Inutili i soccorsi, la giovane è deceduta sul colpo.

Richiesto l’intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno svolgendo accertamenti per accertare se sia trattato di un incidente o di un eventuale gesto volontario. Così come non si esclude che la ragazza possa essere stata investita mentre camminava oltre la linea gialla o che possa essere stata travolta mentre attraversava i binari. La vittima non è stata ancora identificata.