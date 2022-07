Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, 53 detenuti morti dopo raid su carcere: scambio di accuse Mosca-Kiev

Spread the love

156esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Scambio di accuse tra Mosca e Kiev per un carcere bombardato che ha provocato oltre 50 vittime. Zelensky: “Omicidio di massa compiuto dagli stessi russi per screditarci”. Export grano: Onu dovrebbe annunciare oggi rotte sicure.

Lavrov a Blinken: “Obiettivi dell’operazione militare speciale russa in Ucraina saranno raggiunti”

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov nel corso della telefonata con il suo omologo Usa Anthony Blinken ha affermato che “gli obiettivi dell’operazione militare speciale russa in Ucraina saranno raggiunti”. Lo riporta il ministero degli esteri russo, citato dalla Tass.

https://www.fanpage.it/live/guerra-russia-ucraina-ultime-notizie-29-luglio-2022/ – https://www.fanpage.it/