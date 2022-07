Interventi per maltempo e per incendio autovettura

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

In relazione alle avverse condizioni meteo sono una decina gli interventi di soccorso tecnico urgente espletati nel turno notturno dai vigili del fuoco del comando di Como. Si segnala il più impegnativo che ha visto i soccorritori con tre squadre impegnati ieri in tarda serata per la rimozione del pericolo immediato e la messa in sicurezza di un tetto scoperchiato in via Massimo D’Azeglio nel comune di Cantù fortunatamente senza feriti

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e dei colleghi di Como alle 22.15 in Cantù via Manara per incendio autovettura. Il pronto spegnimento del veicolo ha consentito di limitare i danni da irraggiamento al vicino fabbricato che ha comunque subito danni da calore. Non si segnalano feriti