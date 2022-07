Incendio in località Castel di Madrignano nei pressi del castello.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti oggi alle 12.12 ca in località Castel di Madrignano nel comune di Calice al Cornoviglio per un incendio che, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato nei pressi del castello.

Il rogo ha distrutto una rimessa per attrezzi e un rudere, mentre ne ha interessato un secondo, e ha lambito l’ascensore che porta al castello e la base del castello stesso.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco arrivati dalla Centrale di via Antoniana e dal Distaccamento di Brugnato con cinque mezzi fuoristrada equipaggiati con moduli pompa antincendio boschivo e due autobotti per garantire l’approvigionamento idrico, con in totale 14 operatori, ha consentito di salvare dalle fiamme il castello nonché le abitazioni circostanti.

Sul posto è giunto poi un Direttore delle Operazioni di Spegnimento che ha coordinato l’intervento dell’elicottero della regione Liguria che, con lanci mirati di acqua, ha impedito che il rogo riprendesse forza.

Una volta domato l’incendio le operazioni di bonifica si sono susseguite fino alle ore 17 ca con il prezioso aiuto di una squadra di volontari antincendio proveniente da Follo.329/

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di Carabinieri Forestali per le indagini del caso.