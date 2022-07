Video – Omicidio Civitanova Marche: aggressore in carcere, accusato anche di rapina

Spread the love

Dovrà rispondere di omicidio volontario e rapina Filippo Claudio Ferlazzo, 32 anni, originario di Salerno: è accusato di aver ucciso nel centro di Civitanova Marche un cittadino nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che a suo dire avrebbe importunato la sua fidanzata che l’accompagnava lungo Corso Umberto I.

L’uomo è stato identificato e, dopo essere stato interrogato in Questura, è stato arrestato. Alla base del gesto non ci sono motivi legati all’odio razziale: “Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara – hanno detto il dirigente della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e quello del commissariato di Ps di Civitanova Marche Fabio Mazza, durante una conferenza stampa- tutto sembra essere nato da una lite per futili motivi, con una reazione abnorme da parte dell’aggressore nei confronti della vittima che gli stava chiedendo l’elemosina”. “Ora voglio solo giustizia per mio marito”, ha detto Charity Oriachi, la moglie di Ogorchukwu.

