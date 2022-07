Video – Val Susa scontri tra No Tav e polizia. Feriti i poliziotti

Spread the love

Ancora scontri in Val di Susa. Dopo gli incidenti della notte per lo sgombero dell’area dove inizieranno i lavori per il nuovo autoporto, Circa una trentina di attivisti, hanno tentato di distruggere la concertina di filo spinato poi hanno lanciato petardi e altro materiale esplodente contro le forze dell’ordine presenti all’interno dell’area.

I manifestanti sono stati respinti con una carica di alleggerimento. Un agente della Digos è rimasto ferito a una gamba da un’esplosione, mentre gli altri manifestanti applaudivano e gridavano slogan contro la polizia. Dodici poliziotti sono rimasti feriti dal lancio degli oggetti.

