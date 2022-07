Spread the love

COMANDO VIGILI DL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine e i Volontari di Madone intervengono per un incendio tetto a Madone in via Ragazzi del 99 intorno alle 14:22. L’incendio ha compromesso completamente il tetto e il sottotetto, nessun ferito. I vvf spente le fiamme hanno iniziato la fase di bonifica, ancora in corso.