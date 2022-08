A fuoco il capannone di un’azienda sull’Appia: vigili del fuoco al lavoro per ore per domare le fiamme

Spread the love

CISTERNA DI LATINA – Incendio, nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di una azienda su via Appia nel Comune di Cisterna di Latina. Le fiamme hanno interessato una parte di un capannone di circa 6000 mq con al suo interno cartoni per confezionamento recipienti di olio alimentare.

Massiccio lo spiegamento di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina con squadre di Latina, Terracina e Aprilia. In supporto anche una autobotte della Protezione Civile.

Cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo. e personale specialista VVF. Non si registrano persone coinvolte.

