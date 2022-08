Fuga di gas da un’autocisterna, intervento dei vigili del fuoco nella notte

Spread the love

Siena, 1 agosto 2022 – Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, alle 23:15, per una fuga gas presso lo stabilimento Liquigas, in località Querce al Pino nel comune di Chiusi (Siena). A seguito delle verifiche è stata rilevato che la fuga proveniva da un’autocisterna parcheggiata all’interno del sito. Dopo l’intervento la situazione è poi rientrata nella normalità alle 1:20. Sul posto anche tecnici azienda, per il monitoraggio strumentale dell’area interessata.

https://www.lanazione.it/siena/cronaca/fuga-gas-1.7941258