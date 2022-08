Spread the love

Il cargo è diretto in Libano: sbloccata una crisi che stava creando un’emergenza mondiale. Le imbarcazioni dovrebbero raggiungere il 3 agosto le acque territoriali turche. Una volta a Istanbul, le navi saranno ispezionate e poi partiranno per la Somalia in un viaggio che potrebbe durare fino a un mese e mezzo. Tycoon ucraino dei cereali ucciso da bombe russe a Mykolaiv

https://tg24.sky.it/mondo/2022/08/01/russia-ucraina-ultime-news