Il macchinario per filtrare la segatura va in cortocircuito, fiamme da un silo. Decine di vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio

LES. Diversi i vigili del fuoco impegnati per spegnere un incendio scoppiato all’interno di una segheria in val di Non.

L’allerta è scattata intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 1 agosto, nella zona produttiva di Cles.

Secondo le prime ricostruzioni, prima una nube di fumo si è alzata da un silo e poi sono divampate le fiamme. A causare l’incendio è stato un malfunzionamento di un macchinario per filtrare la segatura.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Cles con il supporto dei corpi di Livo, Tassullo e Tuenno. Attivi anche i carabinieri.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza l’area quindi hanno avviato le operazioni di spegnimento. Il tempestivo intervento degli operatori, anche con la piattaforma, ha permesso di limitare i danni.

Spento l’incendio, i tecnici hanno effettuato la bonifica del materiale e hanno avviato gli approfondimenti per stabilire le cause all’origine del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. .(ildolomiti.it)