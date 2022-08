Decreto Aiuti bis, le misure certe e quelle più probabili

Spread the love

onto alla rovescia per il decreto Aiuti bis, atteso entro giovedì 4 agosto in CdM: proroga sconti energetici, bonus e novità per dipendenti e pensionati.

Le uniche certezze sul Decreto Aiuti bis sono le proroghe degli sconti sulla benzina e sulle bollette e la quantificazione delle risorse,, ossia 14,3 miliardi che derivano dall’aggiustamento di bilancio (quindi disponibili senza fare deficit). Oltre a questo, si entra nel campo delle ipotesi, per quanto alcune più accreditate di altre, ma ancora passibili di modifiche.

Vediamo con precisione come si configura il DL Aiuti bis, atteso entro giovedì 4 agosto in Consiglio dei Ministri, con le nuove misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro prezzi.

Proroga sconti benzina e bollette

Sulla benzina, ci sarà la proroga dell’attuale sconto, intorno ai 30 centesimi, ad oggi in vigore fino al 21 agosto. Potrebbe essere portato a fine settembre, se non addirittura al 31 dicembre. Si considera dunque certo il rinnovo ma è ancora aperto il dibattito sulla data di riferimento. La misura costa un miliardo al mese, quindi per arrivare a fine dicembre servono 4 miliardi.

Per quanto riguarda l’abbattimento degli oneri di sistema in bolletta, la proroga è al quarto trimestre dell’anno, quindi proseguono per tutto il 2022 gli sconti per tutte le utenze elettriche e del gas. La proroga a fine mese degli sconti in bolletta costa 3 miliardi.

