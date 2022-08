Vettura ribaltata, occupante estratta dai Vigili del fuoco – investito in un parcheggio – gravissimo un bimbo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina alle 10 in Montemezzo Sp1 per vettura ribaltata con persona estratta dai vigili del fuoco di Dongo intervenuti con i colleghi di Morbegno. In posto elisoccorso Areu 118 e Lariosoccorso di Dongo

Como, investito da un’auto nel parcheggio del lungolago gravissimo un bimbo di 5 anni

Un bambino di 5 anni è stato investito da un’auto verso le 11 di questa mattina, 2 agosto, nel parcheggio del lungolago di Menaggio, in provincia di Como. Apparse da subito gravissime le sue condizioni, il piccolo è stato intubato sul posto dai soccorritori, sebbene fosse ancora cosciente, e poi trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con traumi a torace e addome. Con lui, al momento dell’incidente, c’erano i genitori. Insieme al personale sanitario, è intervenuta anche la Polizia locale, guidata dal comandante Moreno Ortelli, che ha avviato le indagini per capire la dinamica dei fatti.

