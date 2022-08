Il nuovo decreto Aiuti: taglio delle tasse per i redditi fino a 25 mila euro e bonus 200 euro ai lavoratori precari

Spread the love

Il nuovo Decreto Aiuti del governo Draghi porterà tagli al cuneo fiscale per i redditi fino a 25 mila euro. E l’intervento andrà ad aggiungersi all’esonero contributivo dello 0,8% già in vigore. Il decreto approderà in consiglio dei ministri probabilmente già domani. Mentre oggi è in programma un incontro con i sindacati. Che avevano chiesto proprio il taglio delle tasse sui lavoratori. Mentre pare tramontare ad oggi la riduzione dell’Iva sul carrello della spesa. Nel decreto troveranno spazio anche la proroga degli sconti sulla benzina e lo smart working per i fragili. Mentre 200 milioni verranno stanziati per l’emergenza idrica e la siccità. Il bonus 200 euro invece arriverà ai lavoratori dipendenti esclusi dalla norma precedente. L’indennità sarà riconosciuta in via automatica ma dopo l’autodichiarazione. E arriverà nella busta paga di ottobre.

