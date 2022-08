Orario ridotto per i vigili del fuoco di Cavarzere: l’opposizione invia un’interrogazione al sindaco

Spread the love

Ci preoccupa, per il fatto che tali misure prevedono per il distaccamento dei vigili del fuoco di Cavarzere anche giorni di chiusura totale in cui il nostro territorio resterebbe completamente sguarnito”

Un’interrogazione sull’attività dei vigili del fuoco. E’ quanto hanno inviato al sindaco i consiglieri di opposizione di Cavarzere, guidati da Paolo Fontolan.

“Abbiamo appreso da organi di stampa di un importante ridimensionamento della presenza di uomini e mezzi presso la caserma di Cavarzere dei vigili del fuoco – affermano dal gruppo consiliare “Idea per Cavarzere” -. Questo ci preoccupa, per il fatto che tali misure prevedono per il distaccamento di Cavarzere (unico caso in tutta la provincia di Venezia) anche giorni di chiusura totale in cui il nostro territorio resterebbe completamente sguarnito”.

“Considerata l’importanza del presidio dei vigili del fuoco per un territorio con le dimensioni e la conformazione del nostro, per il cui mantenimento in passato vi è stata una forte mobilitazione della popolazione ed un grande impegno delle precedenti aministrazioni comunali nel rapporto con comando regionale dei vigili del fuoco e con il ministero dell’Interno – continua la minoranza – ci chiediamo dunque se, ed eventualmente quando, all’amministrazione comunale sia stato preannunciato il fatto. Oltre a voler sapere quali garanzie l’amministrazione abbia chiesto ed ottenuto riguardo al rapido e completo reintegro a tempo pieno dell’organico della caserma di Cavarzere allo scopo di farla ritornare alla piena operatività nel più breve tempo possibile”.

(lapiazzettaweb.it – urly.it/3ppbm)