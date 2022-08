Floating Theatre, l’arena galleggiante torna a Roma ma cambia casa – sarà a Villa Ada

Spread the love

Anche nell’estate 2022 torna a Roma il “Floating Theatre”. L’arena cinematografica galleggiante si presenta al pubblico, in questa sua terza edizione, con una veste rinnovata e una nuova casa.

Un ricco cartellone di anteprime e proiezioni speciali, infatti, si svilupperà – dal 24 agosto al 25 settembre – sul lago di Villa Ada, tutti i giorni a partire dalle ore 20.30.

Un vero e proprio Summer Fest, un evento unico nel suo genere, segnalato lo scorso anno come eccellenza dall’Unesco sia per la qualità della programmazione che per la sua progettazione completamente ecosostenibile e a impatto acustico zero, con 150 posti e audio diffuso attraverso cuffie wireless. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli e saranno accompagnati da ospiti e presentazioni d’eccezione.

https://www.romatoday.it/eventi/cultura/floating-theatre-estate-2022-programmazione.html